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Сегодня, 14:54

На Среднем Урале бензин марки АИ-95 подорожал на 0,24%

Средние потребительские цены на дизельное топливо в Свердловской области с 24 февраля по 3 марта 2025 года увеличились на 0,11%, до 70,82 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 0,22% (до 55,34 руб. за литр), марки АИ-95 — на 0,24% (59,60 руб.), АИ-98 — на 0,09% (до 82,48 руб.).
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Сегодня, 14:53 На Среднем Урале бензин марки АИ-95 подорожал на 0,24%

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