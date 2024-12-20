Фатальная ошибка дизайнеров

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Екатеринбург в последние годы стремительно превращается в один из крупнейших центров развития креативных индустрий в стране. Одним из наиболее быстро развивающихся направлений, в том числе — и благодаря серьезной поддержке региональных властей, становится индустрия моды. Многочисленные событийные мероприятия, конкурсы и показы позволяют начинающим дизайнерам привлекать к своим коллекциям и идеям внимание инвесторов. Но, как показывает практика последнего года, уже на этапе получения первых инвестиции многие из них совершают ошибки, которые становятся роковыми.Как отмечают эксперты, очень многие начинающие дизайнеры совершают ошибку, связанную с неверной расстановкой приоритетов в позиционировании. Как правило, начинающие дизайнеры отождествляют себя со своими коллекциями, с одеждой и аксессуарами, в то время как на деле они, в первую очередь — творцы, креативные личности, и «раскручивать», позиционировать им нужно именно себя и свой бренд, а не отдельные коллекции или товарные позиции.Важно это, в том числе, и с точки зрения привлечения инвестиций. Ведь инвестор, как правило, готов вкладываться в человека, а не в вещи. Его цель в большинстве случаев — это долгосрочное партнерство, которое не будет ограничиваться одной коллекцией. И именно поэтому он должен знать и понимать, кому доверяет свои средства.«Конечно, когда инвестор заинтересовался брендом, ему также интересно узнать о том, кто стоит «за кулисами», кто причастен к его созданию, что это за человек, какие у него ценности. Построение личного бренда — это, на мой взгляд, обязательная часть PR. Наша сфера предполагает появление собственника и дизайнера на публике, он должен быть узнаваем. Все известные модные дома, которые являются некими эталонами в мире моды, известны своими талантливыми дизайнерами, у каждого есть свой почерк, который мы узнаем, даже если они переходят в другой бренд. Я думаю, нашим брендам нужно к этому стремиться. Другое дело, когда собственник нанимает в штат дизайнера и специально его не показывает, присваивая его работы себе. Но это уже совсем другая история», — отмечает PR-директор уральских брендов Лидия Новикова.Вторая, не менее часто встречающаяся ошибка заключается в том, что первые серьезные инвестиции полностью тратят на производство. Деньги вкладываются в приобретение ткани и пошив, в закуп оборудования и аренду помещений для мастерских.Такой вариант инвестиций часто устраивает и начинающих инвесторов: они видят, куда именно расходуются их средства и считают, что готовая произведенная продукция, в случае любого форс-мажора, окажется ценным активом, который позволит хотя бы частично «отбить» вложения.В результате через некоторое время на руках у дизайнера и его инвестора оказывается масса готовых вещей, которые стремительно превращаются в «товарные остатки», так как продать их не представляется возможным, ведь на стадии пошива о маркетинге и продвижении просто никто не думал.«Что же касается маркетинговой стратегии брендов, на данный момент чувствуется большая проблема с построением единой маркетинговой стратегии, начиная с изучения целевой аудитории и емкости рынка. Допустим, собственник решил, что именно такие модели будут востребованы, отшил коллекцию, а она не продается, бизнес терпит убытки, причем немалые. А все потому, что субъективное желание собственника или инвестора часто очень далеко от реальности. И, например, шить одежду для подростков по цене известных мировых брендов, при этом еще не имея имени, за которым выстраивались бы очереди – большая ошибка. Правильный бизнес план начинается со стратегии, но у нас часто этим пренебрегают. Авось так сойдет. Бизнес по-русски. В Екатеринбурге мало брендов, которые делали бы все поэтапно, но все-таки они есть, и это очень радует», — отмечает PR-директор уральских брендов Лидия Новикова.Эксперты рынка считают, что значительная часть первоначальных инвестиций должна быть потрачена на маркетинг и продвижение. Эта программа должна быть рассчитана и согласована с инвестором. Только при таком распределении у будущей коллекции есть шанс быть распроданной в разумные сроки, что даст возможность пополнить оборотные средства и превратить процесс пошива из разовой акции в постоянно действующий бизнес.«Очень важно не только развивать производственные мощности, но и вкладывать деньги в маркетинг, в первую очередь – в личный бренд. Когда я начала работать в 1997 году, не было современных инструментов маркетинга, и я сама формировала свой личный бренд. И это принесло свои плоды», — отмечает модельер и дизайнер Наталья Соломеина, владелец модного дома «СОЛО Дизайн».«Надо знать свой сегмент рынка, очень тщательно его изучить и описать, в том числе, в виде правил и документов. Необходимо выработать концепцию, маркетинговый и финансовый план, прописать образ клиента и работать в соответствии с этим документом, не допуская отклонений. Любые отступления от плана чреваты негативными последствиями. Так, во время ковида я по совету маркетологов сдвинулась из своего ценового сегмента вниз, из «люкса» в «прет-а-порте», предложила вещи в более дешевой ценовой категории. Продвигали их через социальные сети. Это сработало в моменте, но очень негативно повлияло на всю дальнейшую работу. Впоследствии нам пришлось потратить много времени и сила на восстановление имиджа», — считает Наталья Соломеина.Как отмечают сами участники рынка, необходимость таких вложений часто трудно бывает объяснить инвесторам, которые видят, как значительная часть их денег превращается в достаточно эфемерные нематериальные активы, которые на первом этапе развития бизнеса не могут быть мгновенно монетизированы и адекватно оценены. Но без разъяснения инвестору такой необходимости бизнес вокруг модной индустрии построить, скорее всего, просто не получится.Таким образом, можно констатировать, что в Свердловской области создана и продолжает совершенствоваться креативная инфраструктура, которая позволяет молодым дизайнерам начать свой путь в индустрию моды. Только грамотное позиционирование и правильное распределение средств между маркетингом, позиционированием и производством делает этот путь возможным.