На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали овощи, говядина и бананы

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2025. С 17 по 24 февраля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали помидоры ...24.02.2025 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали помидоры, картофель и бананы
С 10 по 17 февраля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали помидоры (на 5,37%, до 267,05 руб. за кг), ...24.02.2025 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали помидоры, картофель и бананы
УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. С 10 по 17 февраля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали помидоры ...13.02.2025 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали капуста, картофель и черный чай
С 3 по 10 февраля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожала капуста (на 7,85%, до 52,77 руб. за кг), ...13.02.2025 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали капуста, картофель и черный чай
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2025. С 3 по 10 февраля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожала капуста (на ...