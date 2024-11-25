Треть работниц Свердловской области тратят на подарки коллегам на 23 февраля более 500 рублей

УрБК, Москва, 25.11.2024. Жители России собираются потратить на подарки к Новому году на 20% больше, чем в прошлом году ...17.02.2016 Зарплата.ру: Доходы свердловских мужчин гораздо выше, чем женщин
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2016. 70% мужчин и 65% женщин среди опрошенных екатеринбуржцев считают, что мужчинам на ...25.11.2013 Праздник всех мужчин — 23 февраля
Уникальный день календаря, когда мужчинам принято принимать подарки и поздравления от женщин считается праздник — День ...22.02.2013 Всего 4% российских компаний устраивают корпоративы по случаю 23 февраля
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2013. По случаю 23 февраля корпоративы будут устраивать всего 4% российских компаний, хотя ...23.03.2010 Компания «Евросеть» зафиксировала снижение средней стоимости трат на подарки к 23 февраля и 8 марта, приобретаемые в магазинах компании, на 20%
УрБК, Москва, 23.03.2010. Компания «Евросеть» проанализировала продажи в период весенних праздников. Согласно ...