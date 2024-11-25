Треть работниц Свердловской области тратят на подарки коллегам на 23 февраля более 500 рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. В Свердловской области 33% женщин сдают на подарки мужчинам-сотрудникам на 23 февраля более 500 рублей, сообщает сервис по поиску работы Зарплата.ру.



Еще 33% сдают по 400-500 рублей, суммы от 100 до 300 рублей собирают с 29% сотрудниц. В остальных случаях точная сумма не устанавливается.



Почти половина организаций не выделяет средства на организацию праздника. «В 49% организаций подарки мужчинам будут дарить за счет женщин», — говорится в сообщении сервиса.



В опросе об организации празднования 23 февраля участвовали 2250 женщин в возрасте 25-55 лет на всей территории России, в том числе, в Свердловской области. Мониторинг проводился с 6 по 17 февраля 2025 года.



По информации экспертов сервиса, в 80% компаний обязанность устраивать праздник лежит на женской части коллектива. При этом 84% женщин делают это добровольно, а остальные участвуют, потому что нельзя отказаться.