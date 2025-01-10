Свердловчане стали чаще интересоваться китайским машинами в интернете

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. В январе 2025 года свердловчане на 60% увеличили трафик на официальные сайты производителей из Китая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего жителей региона интересуют модели Chery, Haval и Exeed, сообщает пресс-служба компании «МегаФон».



Средний Урал лидирует среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) по объему трафика на подобные ресурсы. На втором месте (с отставанием на треть) — Югра.



Также отмечается повышение спроса на электрические и гибридные авто. На изучение таких предложений жители Среднего Урала потратили в 3,9 раза больше трафика, чем годом ранее. Наиболее интересны пользователям гибриды Wey.



Повысился спрос и на отечественные автомобили. Сайты российских производителей жители региона стали посещать на 21% чаще, чем в прошлом году. Наиболее популярный бренд — Lada (около 88% всех переходов тематические ресурсы). Подержанными автомобилями стали интересоваться реже, трафик на сайты по их подбору снизился на 10%.