Свердловчане стали чаще интересоваться китайским машинами в интернете

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2025. Жители Свердловской области в новогодние каникулы предпочли мессенджеры звонкам. В ...24.12.2024 «МегаФон»: Свердловчане стали чаще писать электронные письма Деду Морозу
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. Свердловчане стали чаще писать электронные письма Деду Морозу. Активность жителей ...20.11.2024 «МегаФон»: Свердловчане стали чаще выбирать удаленную работу
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2024. Жители Свердловской области стали чаще выбирать гибкий график и удаленную работу. В ...23.10.2024 «МегаФон»: Свердловчане стали активнее посещать виртуальные экскурсии
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2024. Жители Свердловской области активно посещают виртуальные экскурсии в различные города ...10.01.2023 Специалисты «МегаФона» рассказали об интересах свердловчан в новогодние праздники
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Аналитики «МегаФона», изучив обезличенную статистику по активности на тематических ...