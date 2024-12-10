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Сегодня, 14:59

Новые автомобили в России с 2013 года подорожали более чем в три раза

Новые автомобили в России с 2013 года подорожали почти в три с половиной раза. Об этом рассказал гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в ходе своего выступления на конференции ForAuto 2025, передают «Известия».

«В 2013 году средневзвешенная цена нового автомобиля в России составляла 910 тыс. руб. По итогам прошлого года она составила 3,12 млн руб.», — отметил С. Целиков.

При этом, по его словам, в долларовом эквиваленте цены выросли не так сильно — с 28,5 тыс. до 33,8 тыс. долл. США.
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