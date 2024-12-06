Свердловские власти выделят на строительство школ и детсадов почти 5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2024. Свердловские власти выделят дополнительные 4,8 млрд руб. на развитие социальной ...19.02.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование региональной программы в сфере строительства до 2027 года на 28,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева финансирование ...02.12.2021 Свердловские власти анонсировали массовое строительство школ по схеме государственно-частного партнерства
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. Свердловские власти поддерживают строительство школ в регионе по схеме ...23.08.2018 Екатеринбург за два года получит дополнительно почти 1,5 млрд рублей на строительство дорог и соцобъектов
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2018. Свердловские муниципалитеты получат дополнительные средства из областного бюджета на ...29.07.2014 Власти Свердловской области выделят более 2,3 млрд рублей на строительство соцобъектов в Академическом
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2014. На строительство социальных объектов в районе Академический в 2014-2020 годах власти ...