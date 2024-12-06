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Вчера, 14:28

Свердловские власти выделят на строительство школ и детсадов почти 5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. По поручению губернатора Евгения Куйвашева свердловские власти выделят на строительство школ и детсадов почти 5 млрд руб. Часть средств также будет направлена на строительство жилья для льготников и строительство коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Средства выделяются в рамках строительной госпрограммы. С их помощью в регионе будет построено семь школ и три детских сада в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Верхней Пышме. Столице Урала выделят 945 млн руб., Нижнему Тагилу — 205,1 млн. руб., Верхней Пышме — 2,6 млрд руб.

Часть средств получат другие муниципалитеты на условиях софинансирования из федерального бюджета проектов по строительству жилья для молодых семей. Также Екатеринбургу будут выделены финансы в виде межбюджетного трансферта на строительство канализационного коллектора в рамках второго этапа строительства инфраструктуры в районе перспективной застройки ВИЗ-Правобережный.
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