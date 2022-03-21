Аграрии в 2025 году будут платить по льготным инвесткредитам в два раза больше

УрБК, Москва, 11.02.2025. Выплаты по льготным инвестиционным кредитам для сельхозпроизводителей выросли в два раза, сообщают
«Известия» со ссылкой на письма Сбербанка, профильный Россельхозбанк и Министерство сельского хозяйства РФ.
Речь идет о кредитах, выданных под 5% до 2023 года, так как с 2024 года порядок выдачи кредитов изменился, а ставка по ним стала плавающей.
Льготное кредитование позволяло аграриям развивать производство (птицеводство, хлебопекарное дело), вести строительство (элеваторы, овощехранилища) и делать крупные покупки сельхозтехники и оборудования.
«Сообщаем, что Министерством сельского хозяйства РФ утверждено решение о порядке предоставления субсидии, которое вносит изменения в условия льготного кредитования по действующим инвестиционным кредитным договорам, заключенным в рамках постановления, и устанавливает на 2025 год размер ставки до 50% ключевой ставки Банка России», — говорится в письме Сбербанка, полученном в ответ на запрос главы фермерского хозяйства ООО «Савия-фуд» из Самарской области Евгении Бесчетновой.
Запрос Евгении Бесчетновой был связан с тем, что размер ставки по кредиту, полученному в 2022 году под 5%, увеличили без уведомления, а денежные средства списали в двойном объеме.
Председатель совета ассоциации «Народный Фермер» Олег Сирота связывает резкое удорожание кредитов с тем, что «у Минсельхоза нет денег, чтобы сохранить ставку на уровне 5%». По его словам, на данный момент глобальное рефинансирование отрасли происходит по всей стране.
Внутриотраслевые специалисты признают, что изменение ставки по льготным кредитам скажется на бизнесе аграриев негативно и может значительно его демотивировать.
По мнению Директора Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, «аграриям придется пересматривать свои бизнес-планы и отказываться от каких-то проектов».
Минсельхоз РФ утверждает, что рост ставки по инвесткредитам — это краткосрочное решение. По оценке ведомства, «норма обусловлена ростом ключевой ставки в прошлом году и установлена только на этот год с возможностью пролонгации льготных инвестиционных кредитов на срок до одного года».