Аграрии в 2025 году будут платить по льготным инвесткредитам в два раза больше

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Ставки по ипотечным кредитам в РФ впервые в текущем году опустились ниже 10%

УрБК, Москва, 04.10.2019. Объем выдачи ипотечных кредитов в РФ в январе-августе 2019 года составили 1,6 трлн руб., что ...

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Минфин Свердловской области не ожидает повышения ставки по заключенным кредитным договорам

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2014. Министерство финансов Свердловской области не ожидает повышения ставки по заключенным ...