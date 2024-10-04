Свердловские власти за год привлекли из федерального бюджета 28 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. Свердловские власти расширят размер субсидии на инициативное бюджетирование с 2 до 5 ...22.11.2023 В свердловский бюджет на 2024 год добавили 14,9 млрд рублей на дороги, строительство и медицину
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Объем бюджета Свердловской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов был ...26.10.2023 Бюджет ТФОМС Свердловской области планируют увеличить на 1,4 млрд рублей за счет лечения граждан из других регионов
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Согласно проекту бюджета ТФОМС, принятому сегодня, 26 октября, в ходе заседания ...09.03.2023 Свердловские власти за 2022 год привлекли из федерального бюджета 50 млрд рублей на инфраструктурные и социальные проекты
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. Свердловская область за 2022 год получила по федеральным программам примерно 50 млрд ...29.10.2021 Свердловские власти одобрили проект регионального бюджета на 2022 год
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2021. Правительство Свердловской области одобрило законопроект о региональном бюджете на 2022 ...