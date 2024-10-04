Свердловские власти за год привлекли из федерального бюджета 28 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. Свердловские власти за 2024 год привлекли из федерального бюджета 28 млрд руб. на реализацию госпрограмм, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Из общей суммы 30% было выделено на образование, 23% — на здравоохранение, 17,5% — на транспортную систему, 15% — на сферу ЖКХ.



И. о. губернатора Алексей Шмыков на заседании правительства 6 февраля поручил членам кабмина усилить работу по привлечению федеральных средств в региональный бюджет. Он подчеркнул важность оперативного включения в заявочные компании для успешной реализации запланированных проектов.



Свердловские власти планируют, что в 2024 году региону удастся привлечь из федерального бюджета около 30 млрд руб.