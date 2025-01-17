Каждый четвертый заказ еды из ресторанов доставляют с задержкой

Администрация Екатеринбурга подвела предварительные итоги работы в сфере потребительского рынка, сообщает пресс-служба ...17.01.2025 В Екатеринбурге с начала 2024 года открылись 130 новых заведений общепита
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Администрация Екатеринбурга подвела предварительные итоги работы в сфере ...16.07.2024 15% опрошенных россиян регулярно сталкивались с задержкой зарплаты
УрБК, Москва, 16.07.2024. 47% россиян никогда не сталкивались с задержкой зарплаты на текущем месте работы, 15% ...30.01.2020 Количество действующих в Екатеринбурге предприятий общественного питания достигло 2,5 тыс. единиц
Количество действующих на территории Екатеринбурга предприятий общественного питания достигло 2 тыс. 520 объектов. ...01.09.2015 В I полугодии 2015 года в Екатеринбурге открылось 13 новых предприятий общепита
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2015. В I полугодии 2015 года в Екатеринбурге открылось 13 новых объектов общественного ...