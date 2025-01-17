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Вчера, 17:20

Каждый четвертый заказ еды из ресторанов доставляют с задержкой

УрБК, Москва, 06.02.2025. Почти 26% заказов из российских ресторанов доставляют с задержкой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Центра цифровой экспертизы Роскачества и проекта «Леди Mail».

«Наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи сервисов доставки, — задержка доставки (25,7%) и доставка остывшей еды (21%). Также отмечались проблемы с непрезентабельным внешним видом еды (12,7%) и несоответствием доставленных позиций заказу (9,3%)», — отмечают аналитики.

Исследование показало, что большая часть россиян (около 80%) заказывает готовую еду преимущественно по особым поводам — реже одного раза в неделю. Еженедельно делают заказы 11,3% респондентов, тогда как ежедневные заказы составляют менее 1,5%, то есть являются редкостью.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге за девять месяцев 2024 года открылось 130 новых заведений общественного питания на 7 тыс. 335 мест. Из них 32 ресторана были построены с нуля, а 98 — открыты после реконструкции существующих объектов.
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