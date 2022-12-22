На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы и сахар

С 12 по 19 декабря в Свердловской области сильнее всего выросли цены на полукопченую и варено-копченую колбасу (на ...22.12.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала копченая колбаса
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. С 12 по 19 декабря в Свердловской области сильнее всего выросли цены на полукопченую и ...01.12.2022 На Среднем Урале продолжают дорожать свежие огурцы
С 21 по 28 ноября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 6,53%, до 119,03 руб. за кг), ...01.12.2022 На Среднем Урале продолжают дорожать свежие огурцы
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2022. С 21 по 28 ноября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежие огурцы ...17.11.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2022. С 7 по 14 ноября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежие помидоры ...