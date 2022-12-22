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На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы и сахар

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. С 27 января по 3 февраля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали свежие огурцы (на 4,68%, до 292,9 руб. за кг) и сахар-песок (на 2,21%, до 71,89 руб. за кг), следует из данных Свердловскстата.

Также за отчетный период в регионе повысилась цена на картофель (на 1,43%, до 51,90 руб. за кг), пшено (на 1,26%, до 71,07 руб. за кг), творог (на 1,26%, до 499,78 руб. за кг) и молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,5% (на 1,11%, до 120,02 руб. за кг).

В то же время, подешевели морковь (на 2%, до 46,88 руб. за кг), яблоки (на 1,42%, до 156,96 руб. за кг), колбаса полукопченая и варено-копченая (на 1,38%, до 698,33 руб. за кг), свежие помидоры (на 1,06%, до 246,64 руб. за кг), сметана (на 0,97%, до 343,23 руб. за кг).
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