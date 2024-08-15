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Вчера, 16:02

Выручка от мобильных игр в России за год увеличилась на 12%

УрБК, Москва, 03.02.2025. В 2024 году выручка от мобильных игр (от подписок и внутриигровых покупок) в российских сегментах App Store и Google Play увеличилась на 12% по сравнению с предыдущим годом, составив 247,2 млн долл. США. При этом число скачиваний сократилось на 9%, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя исследовательской компании Sensor Tower.

Он уточнил, что наибольшую выручку принесли пазлы, стратегии, шутеры и симуляторы. А наиболее популярными играми в этой категорий стали Royal Match, Age of Origins: Tower Defense, PUBG Mobile и Roblox.

Отмечается, что Россия заняла 5-е место в мире по объему загрузок игр и 36-е — по доходам от внутриигровых покупок в общем объеме скачиваний.
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