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Ввод жилья в Свердловской области в прошлом году вырос на 2,7%

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. В январе-декабре 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 3 млн 350 тыс. кв. м жилья. Это на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Свердловскстата.

Индивидуальными застройщиками за отчетный период введено 1 млн 620 тыс. кв. м жилья, что на 9,8% больше уровня 2023 года.
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