Ввод жилья в Свердловской области в прошлом году вырос на 2,7%

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. В январе-ноябре 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 844 тыс. кв. м ...15.11.2024 Ввод жилья в Свердловской области в январе-октябре снизился на 3,6%
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2024. В январе-октябре 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 601 тыс. кв. м ...15.11.2024 Ввод жилья в Свердловской области в январе-октябре снизился на 3,6%
В январе-октябре 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 601 тыс. кв. м жилья. Это на 3,6% меньше, чем за ...29.01.2024 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-декабре вырос на 11%
В январе-декабре 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 3 млн 262,1 тыс. кв. м. жилья. Это на 10,9% больше ...29.01.2024 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-декабре вырос на 11%
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. В январе-декабре 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 3 млн 262,1 тыс. кв. ...