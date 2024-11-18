Доля российских брендов одежды, обуви и аксессуаров на маркетплейсах достигла 60-70%

УрБК, Москва, 18.11.2024. Объем интернет-торговли в России с января по сентябрь 2024 года составил 6,2 трлн руб. Это на ...10.09.2024 В России число покупателей в магазинах одежды и обуви за год снизилось на 10%
УрБК, Москва, 10.09.2024. В России число покупателей в магазинах одежды и обуви в июне-августе 2024 года сократилось на ...10.01.2020 Продажи одежды и обуви в РФ в прошлом году сократились на 3-4%
УрБК, Москва, 10.01.2020. Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года. Об этом сообщает ...03.07.2015 К концу 2015 года продажи одежды, обуви и аксессуаров в России снизятся на 20%
К концу этого когда продажи одежды, обуви и аксессуаров в России снизятся не менее чем на 20%. Об этом сообщают ...03.07.2015 К концу 2015 года продажи одежды, обуви и аксессуаров в России снизятся на 20%
УрБК, Москва, 03.07.2015. К концу этого когда продажи одежды, обуви и аксессуаров в России снизятся не менее чем на ...