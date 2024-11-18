Доля российских брендов одежды, обуви и аксессуаров на маркетплейсах достигла 60-70%

УрБК, Москва, 18.11.2024. Объем интернет-торговли в России с января по сентябрь 2024 года составил 6,2 трлн руб. Это на ...

Объем интернет-торговли в РФ за январь-сентябрь превысил 6 трлн рублей

В России число покупателей в магазинах одежды и обуви за год снизилось на 10%

УрБК, Москва, 10.09.2024. В России число покупателей в магазинах одежды и обуви в июне-августе 2024 года сократилось на ...