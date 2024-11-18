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Вчера, 14:00

Доля российских брендов одежды, обуви и аксессуаров на маркетплейсах достигла 60-70%

УрБК, Москва, 27.01.2025. За 2024 год доля российских брендов одежды, обуви и аксессуаров на маркетплейсах составила порядка 60-70%. Такие данные приводят аналитики Яндекс Маркета.

«По итогам 2024 года оборот продавцов в этой категории на маркетплейсе вырос более чем в два раза год к году. Большая часть продаж в 2024 году пришлась на российские бренды — их доля составила порядка 60-70%», — говорится в сообщении.

В сегменте масс-маркета продажи российских брендов за год увеличились в пять раз, а зарубежные — всего в два раза. В топ-10 российских брендов по продажам на Яндекс Маркете в сегменте масс-маркета вошли Befree, Zarina, Gloria Jeans, Sela, Zolla, ТВОЕ, Baon, FINN FLARE, O'STIN и Concept club.

Кроме того, выросли продажи одежды, обуви и аксессуаров от локальных дизайнеров. В 2024 году общий оборот этих товаров увеличился в три раза по сравнению с предыдущим годом. Среди наиболее популярных брендов выделяются FEELZ, GATE31, IRNBY, SORRY, I'M NOT, FRHT, XSAI, Chernim Cherno, TOPTOP, Chaika, belle you, FABLE, HUMANIST и многие другие.
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