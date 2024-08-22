Число IT-преступлений в России за год выросло на 13%

УрБК, Москва, 27.01.2025. В России за 2024 год зафиксировали 765,4 тыс. IT-преступлений. Это на 13,1% больше, чем за ...22.08.2024 За год количество IT-преступлений в Свердловской области выросло почти на 16%
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2024. За семь месяцев 2024 года в Свердловской области было зарегистрировано 9 тыс. 601 ...19.04.2021 Число случаев интернет-мошенничества в РФ в I квартале выросло на 52%
УрБК, Москва, 19.04.2021. Число случаев интернет-мошенничества в РФ в I квартале 2021 года выросло на 51,6% по ...07.07.2020 Число совершенных с применением IT-технологий преступлений на Среднем Урале за год выросло на 85%
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2020. За шесть месяцев 2020 года на территории Свердловской области было зарегистрировано 29 ...23.05.2018 В Свердловской области на 53,2% выросло число преступлений с применением информационных технологий
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2018. В Свердловской области в январе-апреле 2018 года на 53,2% выросло число преступлений, ...