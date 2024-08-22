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Вчера, 11:55

Число IT-преступлений в России за год выросло на 13%

В России за 2024 год зафиксировали 765,4 тыс. IT-преступлений. Это на 13,1% больше, чем за предыдущий год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные МВД РФ.

При этом удельный вес киберпреступлений в общей структуре преступлений увеличился с 34,8% до 40%.

Отмечается, что 649,1 тыс. преступлений было совершено с помощью интернета, что на 23% больше, чем в предыдущем году. Также правоохранители зафиксировали 346 тыс. преступлений, совершенных с использованием мобильных средств (+14,3%).
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