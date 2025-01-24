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24.01.2025

«Уральские авиалинии» помогли осуществиться мечте ребенка о встрече с героем-пилотом

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. «Уральские авиалинии» совместно с Росавиацией и аэропортом Домодедово помогли осуществиться мечте 14-летнего Саши Фильчукова из Мытищ о встрече с Героем России, пилотом Дамиром Юсуповым. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Уральские авиалинии» помогли осуществиться мечте ребенка о встрече с героем-пилотом
Фото Юлии Лорис

Ученик восьмого класса Саша Фильчуков давно увлекается авиацией. Подвиг Дамира Юсупова впечатлил его. Он захотел встретиться с героем, о чем написал в письме президенту.

Встреча произошла в аэропорту Домодедово, где Дамир Юсупов провел мальчику экскурсию, для которой авиакомпания «Уральские авиалинии» предоставила два самолета — Airbus A320 и Airbus А 320 Neo. Дамир показал Саше кабину экипажа, дал посидеть в кресле командира, рассказал об особенностях работы пилотов, а также ответил на все интересующие школьника вопросы.

Позже специалисты аэропорта показали ребенку процесс наземного обслуживания самолетов на примере Airbus A320 NEO. Заместитель руководителя Росавиации Сергей Страмоус рассказал Саше о подведомственных вузах УИ ГА, МГТУ ГА, СПбГУ ГА, их филиалах и о том, как получить в них профильное образование, а начальник Домодедовского центра ОВД Госкорпорации по ОрВД Николай Мелихов провел экскурсию по командно-диспетчерскому пункту Домодедово.

«Александр, желаю тебе хорошо учиться в школе и заботиться о своем здоровье. А самое главное — несмотря ни на что, следовать за своей мечтой. Если у тебя есть желание идти в профессию – надо идти, учиться и летать. Потому что, если иметь сильное желание и стремление к цели — все преграды и трудности непременно решатся. Иди к мечте вперед, и все получится!», — сказал школьнику напутственные слова Дамир Юсупов в завершении встречи.
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