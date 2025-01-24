«Уральские авиалинии» помогли осуществиться мечте ребенка о встрече с героем-пилотом

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2016. 1 июня в честь Дня защиты детей авиакомпания «Уральские авиалинии» и аэропорт ...19.08.2013 ОАО «Авиакомпания «Уральские Авиалинии» планирует в 2014 году увеличить парк самолетов еще на шесть Airbus
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2013. ОАО «Авиакомпания «Уральские Авиалинии» планирует в 2014 году увеличить парк самолетов ...18.03.2013 «Уральские авиалинии» признаны одной из самых пунктуальных авиакомпаний «Домодедово»
Авиакомпания «Уральские авиалинии» заняла вторую строчку в ежемесячном конкурсе пунктуальности, организатором которого ...18.03.2013 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» признано одной из самых пунктуальных авиакомпаний аэропорта «Домодедово»
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2013. Авиакомпания «Уральские авиалинии» заняла вторую строчку в ежемесячном конкурсе ...17.02.2012 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» снижает цену на перелет по маршруту Москва — Чита
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2012. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявляет о снижении цен на перелет по маршруту ...