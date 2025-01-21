Правительство РФ установило ценовую зону теплоснабжения для Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2024. Большинство участников публичных слушаний поддержали проект новой схемы теплоснабжения ...07.09.2018 В Екатеринбурге проведут публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2018. В Екатеринбурге проведут публичные слушания по проекту актуализированной схемы ...01.08.2017 В России отменят госрегулирование тарифов в теплоснабжении
УрБК, Москва, 01.08.2017. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который меняет систему регулирования тарифов в ...15.09.2015 В Екатеринбурге запущена половина объектов теплоснабжения
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2015. В Екатеринбурге к настоящему времени запущено 43 из 96 объектов теплоснабжения. Об этом ...20.09.2013 Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения Екатеринбурга до 2030 года пройдут 29 октября
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2013. В администрации Екатеринбурга 29 октября 2013 года в 14:00 пройдут публичные слушания ...