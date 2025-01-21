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21.01.2025

Правительство РФ установило ценовую зону теплоснабжения для Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об определении ценовой зоны теплоснабжения для Екатеринбурга. Переходный период для нового механизма займет полгода, сообщает департамент информполитики города.

Ценовая зона теплоснабжения является одним из способов ценообразования. Благодаря ему поставщик ресурсов получает гарантированные долгосрочные тарифы, позволяющие перераспределять средства между будущим и текущим периодами. Обязанностью теплоснабжающей организации становится модернизация инфраструктуры в объеме не менее 100 км теплосетей в год (показатель на данный момент — 39 км/год).

Регулирование предельных цен для граждан будет осуществляться на государственном уровне. Превышение предельного уровня запрещено и влечет за собой лишение поставщика теплоэнергии права на ведение деятельности.
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