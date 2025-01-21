Правительство РФ установило ценовую зону теплоснабжения для Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2018. В Екатеринбурге проведут публичные слушания по проекту актуализированной схемы ...

В Екатеринбурге проведут публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения

УрБК, Москва, 01.08.2017. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который меняет систему регулирования тарифов в ...

В России отменят госрегулирование тарифов в теплоснабжении

В Екатеринбурге запущена половина объектов теплоснабжения

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2015. В Екатеринбурге к настоящему времени запущено 43 из 96 объектов теплоснабжения. Об этом ...