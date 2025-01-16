В здании кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге появится молодежный кластер

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов ...25.01.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направит около 6 млн рублей на модернизацию молодежных центров Красноуфимска и Верхней Туры
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 25 января распорядился направить из ...20.12.2021 В Екатеринбурге подписали соглашение о создании Сетевого креативного кластера
УрБК, Екатеринбурге, 20.12.2021. В администрации губернатора Свердловской области состоялось подписание соглашения о ...22.10.2020 Бывшие кинотеатры «Салют» и «Колизей» в Екатеринбурге возобновят работу в качестве площадок для молодежи
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2020. Депутатам Екатеринбургской городской думы представили обновленные концепции будущей ...05.08.2014 В Екатеринбурге загорелось здание кинотеатра «Салют»
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2014. В Екатеринбурге горит здание кинотеатра «Салют». Сейчас на месте происшествия работают ...