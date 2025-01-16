В здании кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге появится молодежный кластер

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердили план по созданию молодежного кластера в здании бывшего кинотеатра «Салют». Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Планируется, что на творческой площадке молодые жители мегаполиса смогут воплощать креативные проекты в разных сферах — дизайн, кинопроизводство, урбанистика и другие. Развитием кластера займется Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.



По словам заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, Свердловская область начала следовать федеральной тенденции по развитию креативной экономики. Благодаря новому кластеру свердловчане смогут развить свои навыки и заняться творческими проектами. Площадка обеспечит подготовку кадров для современного рынка. Кроме того, в здании сохранят кинозал со свободной посадкой для проведения мастер-классов и хакатонов.



Площадка постепенно начнет работать с IV квартала 2025 года. В «Салюте» будут проходить профессиональные фестивали, стажировочные программы, биржи труда, турниры, квартирники, тематические мастерские, авторские и предпремьерные показы. Также в кластере планируют располагать временные штаб-квартиры крупных городских мероприятий. Первым резидентом креативной площадки станет театр «Провинциальные танцы». «Салют» будет базой труппы на ближайшие пару лет. Это позволит коллективу работать на время ремонта театра «Колизей».