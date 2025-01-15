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15.01.2025

Евгений Потапов об эпохе раннего AI

Евгений Потапов об эпохе раннего AIСамый упоминаемый тренд на 2025 год в области развития искусственного интеллекта — переход к мультимодальному AI. Он способен работать с различными видами данных — тексты, изображения, аудио, видео — одновременно, анализируя и обрабатывая информацию из нескольких источников. AI будет сам разбираться между форматами данных, управлять их структурой, равно как и структурой задач, перенаправлять разные части задач к разным системам либо к модулям в пределах одной системы. Общение человека будет происходить с AI-агентом, который представляет собой программу-интерфейс взаимодействия между пользователем и искусственным интеллектом, которая может принимать решения и действовать автономно от пользователя в рамках своей области компетенции.

Например, нужно собрать ролик для сторис или рилс бренда. AI-агент определяет, что надо направить запросы в разные блоки: получить текст и сценарий, сделать раскадровку, сгенерировать для раскадровки картинки, потом собрать видео, наложить титры, сгенерировать музыку и голос, все скомпоновать, проверить. Агент распределяет потоки данных и задачи, и затем снова их собирает. Человек контролирует этапы как заказчик, принимает либо не принимает готовый продукт. Агенту даются указания, и он в онлайн режиме вносит изменения.

В 2024 году только 4-8% PR-агентств не использовали AI (данные из разных источников). В основном в 2024 году AI использовался для генерации контента, идеации (формирование идей и концепций), анализа данных. Всего по итогам года в отрасли используется более 40 различных сервисов.

Происходят тектонические изменения креативной индустрии, и изменения порождают массу важных вопросов.

Как обозначать клиенту степень участия AI в готовом продукте? Совсем не говорить — не поверят, сказать честно — будет возражение, если вы используете AI, то и цена должна быть снижена, раз работа агентства оптимизирована.

Важный вопрос — легальность полученного контента, как самостоятельного, так и являющегося частью конечного продукта. Окончательно не урегулирован вопрос между операторами AI и владельцами прав на произведения, на которых сети учились. Многие операторы продают коммерческие лицензии, а бесплатные и демо-версии не разрешены к коммерческому использованию.

В области визуального контента генеративные нейросети еще далеки от создания конечного продукта, но тексты, аудио имеют вполне товарный вид. Уровень и возможности AI при визуализация идей и концепций, подготовке «внутреннего», креативного продукта для брендов позволяют однозначно утверждать, что креативные индустрии претерпят кардинальные изменения.

Креативному агентству необходимы «генераторы идей» и копирайтеры, а дизайнеры, иллюстраторы и вообще все, кто создает контент «ручками», подключаются на стадии изготовления конечного, авторского, лицензируемого продукта. Соответственно, в штате не нужно больше огромное количество творческих специалистов. Главный вопрос — чем теперь занять огромное количество креативных директоров и креаторов. Их рабочее время высвобождается, если резко сокращать — ломается структура бизнеса, не сокращать — придется оплачивать воздух в виде ФЗП.

В качестве примера — модельный гайд, как можно разработать визуальный образ и все необходимые клиентские референсы на базе инструментария AI.

https://dzen.ru/a/Z4TVcXD4ny8726sH

Евгений Потапов
Продюсер, консультант в области креативных индустрий

Фото предоставлено Евгением Потаповым
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