«МегаФон»: Свердловчане стали чаще пользоваться интернет-ресурсами по поиску работы

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. Жители Свердловской области стали чаще пользоваться интернет-ресурсами по поиску работы. Общий трафик на такие сервисы за год вырос на 68%, сообщают аналитики «МегаФона».



Согласно данным, полученным экспертами Yota, трафик с мобильных устройств на ресурсы по поиску работы за 2024 год увеличился на 32%. Количество пользователей — на 12%. Время, проведенное соискателями на сайтах по трудоустройству, увеличилось почти в два раза (до 63 мин/мес, +15% за год).



Наиболее популярным сервисом для поиска вакансий в Свердловской области стал HeadHunter. Его аудитория за год выросла на 34%. За ним следуют Хабр Карьера (+14%) и Superjob (+4%).



По возрастным категориям на онлайн-ресурсах по трудоустройству больше всего выросло количество соискателей из региона в возрасте от 56 лет (+21% пользователей за год). Возрастная группа 46-55 лет показала рост на 18%, группа 26-35 лет — на 16%. Аудитория пользователей до 25 лет снизилась.



Доля мужчин в приросте аудитории по всем сервисам составила 53%. Время, проведенное на сайтах, и средний трафик распределены по обоим полам примерно в равной степени.



В целом по РФ молодое поколение (до 35) предпочитает сервисы Хабр Карьера и GeekJob (доля пользователей 61% и 62% соответственно). Пользователи от 46 лет выбирают Superjob и Зарплату.ру (36% и 33% соответственно).