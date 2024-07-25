«МегаФон»: Свердловчане стали чаще пользоваться интернет-ресурсами по поиску работы

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2024. В Свердловской области с января по июнь общий трафик в сегменте сервисов облачного ...24.05.2024 Мобильный трафик Telegram и WhatsApp на Среднем Урале с начала 2024 года вырос на 44% и 33%
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. Свердловчане все реже пользуются традиционной сотовой связью, все чаще — мессенджерами. ...06.03.2024 В Свердловской области общий интернет-трафик видеосервисов за 2023 год вырос на 11%
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В Свердловской области по итогам 2023 года общий интернет-трафик видеосервисов ...15.08.2023 «МегаФон»: Мобильный трафик онлайн-кинотеатров за год увеличился на 16%
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. По итогам января-июня 2023 года мобильный трафик в онлайн-кинотеатрах вырос на 16% по ...10.11.2022 «МегаФон»: В TikTok растет трафик от пенсионеров и снижается — от молодежи
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Пользователи старше 55 лет стали единственной возрастной категорией среди пользователей ...