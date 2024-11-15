УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:26

В Свердловской области масштабируют региональный проект «Производительность труда»

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2024. В 2025 году участниками регионального проекта «Производительность труда» в Свердловской области станут 30 предприятий,18 колледжей и техникумов, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков сообщил, что на развитие проекта в следующем году из областного бюджета будет направлено свыше 70 млн руб.

«Мы осознаем важность поддержки среднего бизнеса Свердловской области. С помощью инструментов бережливого производства мы предоставляем возможность для роста и масштабирования. И продолжим реализацию этого проекта», — сказал А. Шмыков.

Напомним, что проект «Производительность труда» был запущен в 2023 году по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Он ориентирован на предприятия региона с годовой выручкой менее 400 млн руб. (что является критерием для участия в национальном проекте). В первый год реализации проекта участие приняли 10 компаний, а в 2024 году их число увеличилось до 20.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.11.2024 Свердловским промпредприятиям ежегодно требуется до 20 тыс. новых работников

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2024. Свердловским промышленным предприятиям ежегодно требуется до 20 тыс. новых работников. ...

29.03.2024 Власти Среднего Урала выделили из регионального бюджета 40,6 млн рублей для внедрения бережливого производства на 20 предприятиях

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. Власти Свердловской области увеличили финансирование регионального проекта ...

16.02.2024 Экономический эффект от реализации нацпроекта «Производительность труда» на свердловских предприятиях превысил 3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. В Екатеринбурге первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков 15 ...

29.07.2022 Свердловская область вошла в топ-15 лучших регионов по реализации нацпроекта «Производительность труда»

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2022. Свердловская область вошла в топ-15 лучших российских регионов по реализации нацпроекта ...

12.10.2021 111 свердловских предприятий стали участниками нацпроекта «Производительность труда»

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2021. 111 предприятий из Свердловской области стали участниками национального проекта ...

Популярные новости
27.11.2024Почему упал курс рубля?26.11.2024В ногу со страной26.11.2024Дмитрий Ионин: Свердловская область уже сейчас играет важную роль в креативной экономике России22.11.2024Михаил Хорьков о конкуренции на рынке новостроек Екатеринбурга27.11.2024Оксана Сидлецкая: Рабочие сейчас — это новые «айтишники»
Архив новостей
Декабрь 2024 (447)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18