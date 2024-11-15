В Свердловской области масштабируют региональный проект «Производительность труда»

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2024. Свердловским промышленным предприятиям ежегодно требуется до 20 тыс. новых работников. ...29.03.2024 Власти Среднего Урала выделили из регионального бюджета 40,6 млн рублей для внедрения бережливого производства на 20 предприятиях
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. Власти Свердловской области увеличили финансирование регионального проекта ...16.02.2024 Экономический эффект от реализации нацпроекта «Производительность труда» на свердловских предприятиях превысил 3 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. В Екатеринбурге первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков 15 ...29.07.2022 Свердловская область вошла в топ-15 лучших регионов по реализации нацпроекта «Производительность труда»
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2022. Свердловская область вошла в топ-15 лучших российских регионов по реализации нацпроекта ...12.10.2021 111 свердловских предприятий стали участниками нацпроекта «Производительность труда»
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2021. 111 предприятий из Свердловской области стали участниками национального проекта ...