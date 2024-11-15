В Свердловской области масштабируют региональный проект «Производительность труда»

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2024. В 2025 году участниками регионального проекта «Производительность труда» в Свердловской области станут 30 предприятий,18 колледжей и техникумов, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков сообщил, что на развитие проекта в следующем году из областного бюджета будет направлено свыше 70 млн руб.



«Мы осознаем важность поддержки среднего бизнеса Свердловской области. С помощью инструментов бережливого производства мы предоставляем возможность для роста и масштабирования. И продолжим реализацию этого проекта», — сказал А. Шмыков.



Напомним, что проект «Производительность труда» был запущен в 2023 году по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Он ориентирован на предприятия региона с годовой выручкой менее 400 млн руб. (что является критерием для участия в национальном проекте). В первый год реализации проекта участие приняли 10 компаний, а в 2024 году их число увеличилось до 20.