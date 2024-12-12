Кибермошенники за неделю похитили у екатеринбуржцев свыше 20 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. В Екатеринбурге на территории обслуживания отдела полиции № 15 Орджоникидзевского района прошел рейд по профилактике мошенничества, сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД.



Данная операция вызвана ростом числа дистанционных хищений денежных средств у населения. Только за прошлую неделю в городскую полицию поступили заявления о мошенничестве на сумму свыше 20 млн руб.



Среди пострадавших — воспитатель детского сада и пенсионер, которые после звонка лжесотрудников ФСБ оформили кредиты и перевели на «безопасные» счета свыше 1 млн руб.



По факту хищений денежных средств возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в крупном размере».



«Подобные рейды необходимы, буквально каждый день доверчивые горожане отдают миллионы рублей на счета аферистов», — пояснили в пресс-службе ведомства.