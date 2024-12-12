Кибермошенники за неделю похитили у екатеринбуржцев свыше 20 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. В Екатеринбурге мошенники убедили двух местных жителей перевести на «безопасные счета» ...05.11.2024 В Екатеринбурге за прошлую неделю кибераферисты похитили у граждан около 23 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2024. В Екатеринбурге на территории обслуживания отдела полиции № 15 Орджоникидзевского ...02.09.2024 Жители Екатеринбурга за прошлую неделю перевели на счета аферистов в общей сложности 41 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. В Екатеринбурге 31 августа состоялся массовый рейд по профилактике мошенничества. В ...26.08.2024 В Екатеринбурге за прошлую неделю кибераферисты похитили со счетов граждан почти 33 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2024. В Екатеринбурге 24 августа сотрудники аппарата городского УМВД и всех 15 отделов ...15.07.2024 В Екатеринбурге за прошлую неделю аферисты дистанционно похитили у граждан свыше 20 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2024. В Екатеринбурге 13 июля сотрудники аппарата городского УМВД провели массовый рейд по ...