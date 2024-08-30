Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 13,9%

Оборот предприятий Свердловской области в январе-июле 2024 года составил 7 трлн 328,6 млрд руб. Это на 16,2% больше ...30.08.2024 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 16,2%
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024. Оборот предприятий Свердловской области в январе-июле 2024 года составил 7 трлн 328,6 ...02.08.2024 В I полугодии 2024 года оборот организаций Свердловской области вырос на 17,8%
Оборот предприятий Свердловской области в январе-июне 2024 года составил 6 трлн 276 млрд руб. Это на 17,8% больше ...02.08.2024 В I полугодии 2024 года оборот организаций Свердловской области вырос на 17,8%
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2024. Оборот предприятий Свердловской области в январе-июне 2024 года составил 6 трлн 276 ...06.06.2024 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 24,5%
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. Оборот организаций Свердловской области в январе-апреле 2024 года составил 4 трлн 209,2 ...