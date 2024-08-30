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Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 13,9%

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. Оборот предприятий Свердловской области в январе-августе 2024 года составил 8 трлн 375 млрд 954 млн руб. Это на 13,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Среди видов экономической деятельности сильнее всего за указанный период вырос оборот организаций, осуществляющих производство текстильных изделий (в 2,9 раза), производство одежды (в 1,9 раза); сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство (в 1,6 раза); производство мебели и производство прочих транспортных средств и оборудования (в 1,6 раза).

В то же время заметно уменьшился оборот в деятельности в области здравоохранения и социальных услуг (на 20,4%); обеспечении электрической энергией, газом и паром (на 5,8%); производстве, передаче и распределении электроэнергии (на 7,3%); торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (на 4,3%); сфере образования (на 0,9%).
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