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В Екатеринбурге c 30 сентября по 15 октября будет закрыто движение транспорта по улице Лукиных

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2024. В Екатеринбурге c 30 сентября по 15 октября будет закрыто движение транспорта по улице Лукиных в районе дома № 24. Это связано со строительством сетей теплоснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации.

В указанный период автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Машиностроителей, 40 лет Октября, Банникова и Донбасской. Схемы движения общественного транспорта останутся без изменений.
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