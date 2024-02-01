В Екатеринбурге c 30 сентября по 15 октября будет закрыто движение транспорта по улице Лукиных

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. В Екатеринбурге строители закроют движение транспорта на участке улицы XXII Партсъезда ...25.09.2023 Движение по улице Инженерной в Екатеринбурге будет закрыто со 2 октября
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Инженерной со 2 октября по 2 ...10.08.2023 Строители до середины октября перекроют две улицы в Верх-Исетском районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. С 29 августа по 15 октября 2023 года по улице Котовского в Екатеринбурге будет закрыто ...31.05.2023 В Екатеринбурге до середины июля перекроют участок улицы 22-го Партсъезда
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. В Екатеринбурге с 13 июня по 13 июля 2023 года будет закрыто движение транспорта на ...22.09.2022 В Екатеринбурге будет закрыто движение транспорта по нескольким улицам Чкаловского района
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. В Чкаловском районе Екатеринбурга на нескольких улицах будет закрыто движение ...