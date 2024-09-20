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Число выданных на Южном Урале кредитных карт за месяц снизилось на 8,5%

УрБК, Челябинск, 23.09.2024. В Челябинской области в августе 2024 года было выдано 50,7 тыс. новых кредитных карт. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 8,5%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким результатом Южный Урал занял девятую строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. Всего в России количество выданных новых кредитных карт в августе 2024 года составило 2,03 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 6,9% (в июле 2024 года — 2,18 млн. ед.)

«Выдача новых кредитных карт сокращается третий месяц подряд. Такая динамика во многом обусловлена жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования. При этом кредитные карты представляются разумным компромиссом, который позволяет заемщикам экономить при условии грамотного использования грейс-периода», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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