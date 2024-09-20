Число выданных на Южном Урале кредитных карт за месяц снизилось на 8,5%

В Свердловской области в августе 2024 года было выдано 63,4 тыс. новых кредитных карт. По сравнению с предыдущим ...20.09.2024 В Свердловской области в августе было выдано более 63 тыс. новых кредитных карт
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В Свердловской области в августе 2024 года было выдано 63,4 тыс. новых кредитных карт. ...16.08.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных кредитных карт
УрБК, Челябинск, 16.08.2024. В Челябинской области в июле было выдано 55,3 тыс. новых кредитных карт. Это на 3,4% ...23.07.2024 На Южном Урале число выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 2%
УрБК, Челябинск, 23.07.2024. В Челябинской области в июне было выдано 57,1 тыс. новых кредитных карт. Это на 2% меньше ...20.06.2024 На Южном Урале число выданных новых кредитных карт за месяц выросло на 0,5%
УрБК, Челябинск, 20.06.2024. В Челябинской области в мае было выдано 57,7 тыс. новых кредитных карт. Это на 0,5% больше ...