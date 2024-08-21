В Нижнем Тагиле завершился снос разрушенного взрывом дома на улице Сибирской

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2024. В Нижнем Тагиле специалисты завершают ремонт крыши дома № 83 по улице Сибирской, ...14.08.2024 В Нижнем Тагиле 38 жителей квартир из разрушенного дома на улице Сибирской подписали соглашения на получение компенсации
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2024. В Нижнем Тагиле соглашения на получение компенсации подписали 38 жителей разрушенного ...12.08.2024 Все пострадавшие при обрушении дома выписаны из больниц Нижнего Тагила
Все пострадавшие при обрушении дома после взрыва газа в Нижнем Тагиле выписаны из городских больниц. Об этом сообщает ...12.08.2024 Все пострадавшие при обрушении дома выписаны из больниц Нижнего Тагила
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2024. Все пострадавшие при обрушении дома после взрыва газа в Нижнем Тагиле выписаны из ...02.08.2024 Число погибших в результате частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле достигло пяти человек
Число погибших в результате частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле достигло пяти человек. Как сообщает официальный ...