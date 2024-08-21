В Нижнем Тагиле завершился снос разрушенного взрывом дома на улице Сибирской

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. В Нижнем Тагиле завершен снос дома, пострадавшего от взрыва газа в начале августа. Об этом сообщил в личном Телеграм-канале глава города Владислав Пинаев.«Закончили обрушение здания по ул. Сибирская 81, с завтрашнего дня начинаем вывоз и утилизацию», — написал градоначальник.Напомним, что 1 августа в Нижнем Тагиле дважды произошло частичное обрушение жилого пятиэтажного дома. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа. В результате ЧП повреждено или полностью уничтожено 25 квартир. Погибли 10 человек, 21 получил травмы.После трагедии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал закрепить за каждым пострадавшим при ЧП в Нижнем Тагиле отдельного сотрудника горадминистрации для получения необходимой помощи в приобретении жилья и по восстановлению документов.По его поручению из резервного фонда региона было выделено 240 млн руб. на оказание финансовой помощи пострадавшим.Кроме того, дом был признан аварийным, и его было решено снести. Все жители получили помощь администрации города в решении жилищного вопроса. Жителям соседних домов за счет муниципалитета были заменены окна, выбитые взрывом.