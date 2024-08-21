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В Свердловской области в августе выдали почти 100 тыс. микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В Свердловской области в августе 2024 года выдали 99,6 тыс. микрозаймов. По сравнению с прошлым месяцем этот показатель уменьшился на 0,2% (в июле — 99,8 тыс. ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким результатом Средний Урал занял пятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. В топ-5 списка по числу выданных за указанный период микрозаймов также вошли Москва (167,9 тыс. ед.), Московская область (142,9 тыс. ед.), Краснодарский край (113,2 тыс. ед.) и Башкортостан (100,3 тыс. ед.).

В целом по стране в августе этого года было выдано 2,96 млн микрозаймов, что на 0,7% больше показателя предыдущего месяца (в июле — 2,98 млн ед.).

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, после падения в начале лета, выдача микрозаймов стабилизировалась за последующие два месяца. Она вернулась к минимальным значениям второй половины 2023 года. При этом выросшие доходы граждан обеспечивают кредитную и потребительскую активность на высоком уровне, считает А. Волков.
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