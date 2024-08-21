В Свердловской области в августе выдали почти 100 тыс. микрозаймов

В Свердловской области в июле 2024 года было выдано 99,6 тыс. микрозаймов. По сравнению с предыдущим месяцем этот ...21.08.2024 В Свердловской области в июле было выдано более 99,5 тыс. микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2024. В Свердловской области в июле 2024 года было выдано 99,6 тыс. микрозаймов. По сравнению ...16.07.2024 Свердловская область вошла в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в июне микрозаймов
В Свердловской области в июне 2024 года было выдано 97,1 тыс. микрозаймов. По сравнению с предыдущим месяцем этот ...16.07.2024 Свердловская область вошла в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в июне микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2024. В Свердловской области в июне 2024 года было выдано 97,1 тыс. микрозаймов. По сравнению ...25.06.2024 В Свердловской области в мае выдали почти 105 тыс. микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Свердловской области в мае 2024 года было выдано 104,9 тыс. микрозаймов. По сравнению ...