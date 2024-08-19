Объем выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизился на 12%

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Свердловской области объем выданных в августе 2024 года автокредитов составил 5,51 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 12%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



С таким результатом Свердловская область заняла шестое место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первую пятерку по объему выданных автокредитов попали Москва (15,2 млрд руб.), Московская область (13,55 млрд руб.), Санкт-Петербург (9,44 млрд руб.), Краснодарский край (7,92 млрд руб.) и Татарстан (7,52 млрд руб.).



Согласно исследованию, на Среднем Урале в июле было выдано 3,8 тыс. автокредитов, что на 10% меньше показателя предыдущего месяца. Средний чек составил 1,45 млн руб. ( -3%). Средний срок — 71 месяц (пять лет и девять месяцев).



Также в исследовании отмечается, что в целом по стране 79% от общего количества и 77% от общего объема выдачи автокредитов в августе пришлось на новые машины.