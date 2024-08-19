Объем выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизился на 12%

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2024. В Свердловской области объем выданных в июле 2024 года автокредитов составил 5,92 млрд ...17.07.2024 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 6%
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2024. В Свердловской области объем выданных в июне 2024 года автокредитов составил 4,68 млрд ...17.06.2024 В Свердловской области объем выданных автокредитов за месяц снизился на 21%
В Свердловской области объем выданных в апреле 2024 года автокредитов составил 3,97 млрд руб. За месяц этот показатель ...17.06.2024 На Южном Урале число выданных автокредитов за месяц снизилось на 14%
УрБК, Челябинск, 17.06.2024. В Челябинской области объем выданных в апреле 2024 года автокредитов составил 3,83 млрд ...17.06.2024 В Свердловской области объем выданных автокредитов за месяц снизился на 21%
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. В Свердловской области объем выданных в апреле 2024 года автокредитов составил 3,97 ...