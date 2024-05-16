В Свердловской области в мае выдали почти 105 тыс. микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Свердловской области в мае 2024 года было выдано 104,9 тыс. микрозаймов. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 5,9% (в апреле — 99,3 тыс. ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял четвертое место рейтинга среди 30 регионов РФ. В топ-5 списка по числу выданных за указанный период микрозаймов также вошли Москва (175,8 тыс. ед.), Московская область (152,2 тыс. ед.), Краснодарский край (123,3 тыс. ед.) и Башкортостан (103 тыс. ед.).



В целом по стране в мае этого года было выдано 3,14 млн микрозаймов, что на 4,2% больше показателя предыдущего месяца (в апреле — 3,01 млн ед.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, с конца 2023 года количество выданных микрозаймов находится в пределах 3-3,15 млн ед. в месяц без тенденции к постоянному и существенному росту. Он объясняет это действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка.