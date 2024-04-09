Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-апреле вырос на 9,6%

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-апреле 2024 года составил ...09.04.2024 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-феврале вырос на 9%
Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-феврале 2024 года составил 240,4 млрд млн руб. Об этом ...29.02.2024 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе вырос на 6,5%
УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе 2024 года составил 118 млрд ...09.06.2023 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-апреле сократился на 1%
Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-апреле 2023 года составил 440,1 млрд руб. Об этом сообщает ...09.06.2023 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-апреле сократился на 1%
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-апреле 2023 года составил ...