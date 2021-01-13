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Российские кинотеатры ожидают падения выручки в мае 2024 года до 25%

УрБК, Москва, 04.06.2024. Низкая популярность российского фильма «Майор Гром: Игра» и отсутствие иностранных премьер негативно скажутся на выручке российских кинотеатров. Как полагает «Коммерсантъ», показатель может упасть на 20-25%.

Как пишет издание, после решения дистрибьюторов отказаться от «параллельного проката» западных блокбастеров для продвижения российского кино посещаемость российских кинотеатров упала и так и не смогла восстановиться. Кроме того, дистрибьютор «Централ Партнершип» предупредил кинотеатры, что за снятие сеансов фильма «Майор Гром: Игра» без согласования предусмотрены штрафные санкции. А продюсер и издатель «Бюллетеня кинопрокатчика» Дмитрий Литвинов утверждает, что это кино так и не смогло привлечь широкую аудиторию.

«Собеседники на рынке кинопроката утверждают, что «политика вмешательства дистрибуторов» приведет к падению выручки по итогам мая на 20-25%: лето, которое раньше наполняли иностранные релизы, второй год подряд будет почти пустым. А российские релизы не приносят ожидаемую кассу», — пишет издание.
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