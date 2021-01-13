Российские кинотеатры ожидают падения выручки в мае 2024 года до 25%

УрБК, Москва, 13.01.2021. Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин оценил убытки участников отрасли по ...03.09.2019 Доля отечественных фильмов в киносборах России и СНГ упала до рекордно низких 3,2%
УрБК, Москва, 03.09.2019. В киносборах России и СНГ в мае-августе (так называемый «сезон блокбастеров») рекордно низко ...02.09.2015 В августе 2015 года рублевые сборы кинотеатров упали на 35%
В августе рублевые сборы кинотеатров упали на 35%, а посещаемость — на 32% к уровню прошлого года. Об этом сообщает ...02.09.2015 В августе 2015 года рублевые сборы кинотеатров упали на 35%
УрБК, Москва, 02.09.2015. В августе рублевые сборы кинотеатров упали на 35%, а посещаемость — на 32% к уровню прошлого ...17.12.2009 Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский запускают новую сеть кинотеатров
Владельцы кинокомпании Art Pictures Studio («9 рота», «Обитаемый остров») режиссер Федор Бондарчук и продюсер Дмитрий ...