Движение транспорта по улице Онежской в Екатеринбурге будет ограничено с 17 июня по 31 августа

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. В Екатеринбурге с 17 июня по 31 августа будет закрыто движение по улице Онежской, на ...

В Екатеринбурге с 17 июня по 31 августа закроют движение по улице Онежской

В Екатеринбурге с 10 июня в два этапа будет ограничено движение по улице Чаадаева

УрБК, Екатеринбург. 14.05.2024. В Екатеринбурге с 10 июня в два этапа будет ограничено движение по улице Чаадаева. Это ...