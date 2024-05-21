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Движение транспорта по улице Онежской в Екатеринбурге будет ограничено с 17 июня по 31 августа

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. В Екатеринбурге с 17 июня по 31 августа движение транспорта по улице Онежской будет ограничено. Это связано с ремонтом теплосети, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, в указанный период ограничение по улице Онежской коснется участка от дома на улице Белинского, 171 до улицы Шатурской.
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