Движение транспорта по улице Онежской в Екатеринбурге будет ограничено с 17 июня по 31 августа

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. В Екатеринбурге с 17 июня по 31 августа будет закрыто движение по улице Онежской, на ...14.05.2024 В Екатеринбурге с 10 июня в два этапа будет ограничено движение по улице Чаадаева
УрБК, Екатеринбург. 14.05.2024. В Екатеринбурге с 10 июня в два этапа будет ограничено движение по улице Чаадаева. Это ...11.04.2024 В Екатеринбурге с 15 апреля по 30 октября будет ограничено движение по улице Мичурина
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Екатеринбурге с 15 апреля по 30 октября ограничат движение по улице Мичурина. Это ...11.07.2023 В Екатеринбурге с августа по октябрь закроют движение транспорта по улице Онежской
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. В Екатеринбурге с августа по октябрь текущего года будет закрыто движение транспорта по ...27.07.2020 В Екатеринбурге на полтора месяца ограничат движение по улице Клары Цеткин
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2020. В Екатеринбурге с 4 августа по 17 сентября 2020 года будет ограничено движение ...