Рост выпуска промышленной продукции в РФ составил 4% в марте 2024 года

УрБК, Москва, 01.02.2024. Промышленное производство в России в течение 2023 года выросло на 3,5%. Об говорится в ...29.07.2020 Производство металлов в Свердловской области в 2020 году может снизиться на 6%
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2020. Индекс промышленного производства в Свердловской области в 2020 году составит 96,1% к ...16.04.2019 В I квартале добыча полезных ископаемых в Свердловской области снизилась на 13,5%
В Свердловской области в I квартале 2019 года добыча полезных ископаемых по сравнению с аналогичным периодом прошлого ...18.07.2018 В Свердловской области индекс производства лекарств в январе-июне снизился на 16,2%
Индекс промышленного производства в Свердловской области в январе-июне 2018 года вырос на 7% к аналогичному периоду ...18.07.2018 В Свердловской области индекс производства лекарств в январе-июне снизился на 16,2%
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2018. Индекс промышленного производства в Свердловской области в январе-июне 2018 года вырос ...