УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:03

Рост выпуска промышленной продукции в РФ составил 4% в марте 2024 года

УрБК, Москва, 25.04.2024. Рост продукции промышленного производства в России составил 4% в марте 2024 года и 5,6% в I квартале 2024 года, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на Росстат.

Производство готовых металлических изделий выросло на 33,4%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий — на 31,9%; производство прочих транспортных средств и оборудования — на 32,9%; автотранспорта, прицепов и полуприцепов — на 25%, прочих готовых изделий — 11%.

«Росстат зафиксировал нормализацию годовой динамики промышленного производства в марте после вызванного календарным эффектом скачка в феврале. Также статданные говорят о стабилизации темпов роста выпуска на уровне февраля в измерении к среднемесячному значению 2021 года», — пишет издание.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.02.2024 Промышленное производство в России выросло на 3,5% в 2023 году

УрБК, Москва, 01.02.2024. Промышленное производство в России в течение 2023 года выросло на 3,5%. Об говорится в ...

29.07.2020 Производство металлов в Свердловской области в 2020 году может снизиться на 6%

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2020. Индекс промышленного производства в Свердловской области в 2020 году составит 96,1% к ...

16.04.2019 В I квартале добыча полезных ископаемых в Свердловской области снизилась на 13,5%

В Свердловской области в I квартале 2019 года добыча полезных ископаемых по сравнению с аналогичным периодом прошлого ...

18.07.2018 В Свердловской области индекс производства лекарств в январе-июне снизился на 16,2%

Индекс промышленного производства в Свердловской области в январе-июне 2018 года вырос на 7% к аналогичному периоду ...

18.07.2018 В Свердловской области индекс производства лекарств в январе-июне снизился на 16,2%

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2018. Индекс промышленного производства в Свердловской области в январе-июне 2018 года вырос ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов27.03.2024Туристические тренды лета01.04.2024Виктор Бачурин: УФНС предлагает свердловчанам принять участие в «обелении» отрасли в проекте «Общественное питание»26.03.2024Денис Снетков о предложениях по корректировке норм строительства и проектирования бюджетных объектов
Архив новостей
Апрель 2024 (634)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18