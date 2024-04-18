Валовый оборот рабочей силы в РФ вырос до 65% в 2023 году

Показатель валового оборота рабочей силы в РФ (соотношение численности принятых и уволенных работников к среднесписочному количеству сотрудников предприятия) вырос до 65% в 2023 году, достигнув рекордной планки за период с 1991 года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на работу заместителя главы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Ростислава Капелюшникова «Эскалация вакансий на российском рынке труда (динамика, структура, триггеры)».



По мнению Р. Капелюшникова, данное значение показателя на практике означает, что до 33% работающих россиян стали менять место работы ежегодно. Причинами этой тенденции автор называет рост экономики РФ и ее перестройку в течение пандемии и СВО.



«Чаще всего работники меняют работодателей в секторе услуг. Так, в 2023 году абсолютным лидером по числу вакантных мест был гостинично-ресторанный бизнес, а также сфера операций с недвижимым имуществом, административная деятельность, госуправление и строительство. При этом в таких секторах, как добыча полезных ископаемых, табачная промышленность и производство кокса, вакантным было лишь одно рабочее место из каждых 20–40», — пишет издание, делая вывод, что основные сложности с набором кадров испытывает сфера услуг, а не промышленный сектор, как утверждали некоторые эксперты.