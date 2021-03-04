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Погрузка на железных дорогах России снизилась на 3,2% в I квартале 2024 года

УрБК, Москва, 02.04.2024. В I квартале 2024 года погрузка на железных дорогах в РФ снизилась на 3,2%, до 295,7 млн т, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на РЖД.

«Ожидаемое снижение погрузки по итогам I квартала составит 3,2%, до 295,7 млн т., следует из презентации ОАО РЖД к встрече с грузоотправителями. Наибольшие потери (5,5 млн т.) — это строительные грузы, погрузка которых сократится на 17%», — пишет издание.

Объем погрузки угля снизился в тот же период на 5,1%. 8,7 млн т из 9,7 млн т общего объема потерь грузопотока пришлось на южное направление. Рост погрузок показали такие категории грузов, как удобрения (+12,5%), зерно (+7,7%), контейнерные грузы (+6,8%).

По словам главного стратега инвесткомпании «Вектор Икс» Максима Худалова, сокращение объема погрузки угля вызвано уменьшением объема экспорта этого товара. Последняя тенденция вызвана снижением цен на мировых рынках на фоне высоких тарифов на перевозку по железной дороге и перевалку в портах.
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