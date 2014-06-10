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Вчера, 16:42

«МегаФон»: По версии нейросети, у смартфонов будущего появятся опции «антисовесть» и «психоаналитик»

УрБК, Москва, 01.04.2024. Специалисты «МегаФона» при помощи искусственного интеллекта узнали, какие дополнительные функции будут у мобильного устройства будущего, сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.

Так, по версии нейросети, в будущем все смартфоны будут выполнять функцию переводчика, который понимает и переводит в режиме реального времени не только все языки мира, но и язык животных.

Встроенная опция «антисовесть» уведомит о необходимости погасить долг или позвонить родным и близким. Опция «психоаналитик» поддержит владельца гаджета в трудную минуту.

Само мобильное устройство (плоский тачскрин которого заменит объемная голографическая проекция), будет собрано по принципу конструктора, отдельные детали которого можно будет использовать как самостоятельный гаджет.
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