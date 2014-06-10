«МегаФон»: По версии нейросети, у смартфонов будущего появятся опции «антисовесть» и «психоаналитик»

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2014. «МегаФон» объявляет о запуске предложения для абонентов, часто совершающих звонки за ...12.05.2014 Все матчи ЧМ по хоккею будут транслироваться через мобильное приложение «СМОТРИ+» от ОАО «МегаФон»
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2014. «МегаФон», официальный партнер Федерации хоккея России, приготовил приятный сюрприз для ...10.06.2011 ОАО «МегаФон» представило новую тарифную опцию «Безлимитный Интернет для телефона»
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2011. ОАО «МегаФон» запускает новую тарифную опцию «Безлимитный Интернет для телефона». ...12.02.2010 ОАО «МегаФон» предлагает бесплатное подключение опции «Мой МегаФон»
УрБК, Москва, 12.02.2010. С 10 февраля по 10 марта 2010 года действует специальное предложение: всем абонентам, ...12.05.2009 Для абонентов «Мегафон-Урал» с 20 мая 2009 года в рамках бесплатной опции «Гость» будут выделены новые международные направления, что позволит снизить стоимость разговоров
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2009. С 20 мая 2009 года в рамках бесплатной опции «Гость», предоставляющей абонентам ...