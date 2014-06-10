«МегаФон»: По версии нейросети, у смартфонов будущего появятся опции «антисовесть» и «психоаналитик»

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2014. «МегаФон» объявляет о запуске предложения для абонентов, часто совершающих звонки за ...

«МегаФон» объявляет о запуске новой тарифной опции для междугородних звонков «Звони по России»

Все матчи ЧМ по хоккею будут транслироваться через мобильное приложение «СМОТРИ+» от ОАО «МегаФон»

УрБК, Москва, 12.02.2010. С 10 февраля по 10 марта 2010 года действует специальное предложение: всем абонентам, ...

Для абонентов «Мегафон-Урал» с 20 мая 2009 года в рамках бесплатной опции «Гость» будут выделены новые международные направления, что позволит снизить стоимость разговоров

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2009. С 20 мая 2009 года в рамках бесплатной опции «Гость», предоставляющей абонентам ...