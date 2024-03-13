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13.03.2024

На Среднем Урале снизилась частота отказов в трудоустройстве из-за несоответствия опыта требованиям вакансии

В Свердловской области в 2023 году самым частым поводом для отказа в дальнейшем взаимодействии компании и соискателя было несоответствие навыков и квалификации кандидата требованиям вакансии (32%). По сравнению с 2022 годом этот показатель снизился на 10 процентных пунктов (п. п.), говорится в исследовании hh.ru.

В 12% случаев отказ в трудоустройстве происходил по причине несовпадения по условиям работы: не подошел график, место или формат занятости. За год этот показатель вырос на 3 п. п.

Еще одной причиной несостоявшихся трудовых отношений в регионе стал гостинг (когда кандидат пропадает после предложения о работе или не приходит в первый рабочий день). В 2023 году из-за этого отказ получили 11% соискателей (+2 п. п. к 2022 году).

В 10% случаев трудоустройство не происходило из-за отказа самого соискателя (+4 п. п. к 2022 году).

Наименее популярной причиной для отказа в трудоустройстве в регионе стал контроффер, который кандидат получил от текущего работодателя (3%, +1 п. п. к 2022 году).
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