На Среднем Урале снизилась частота отказов в трудоустройстве из-за несоответствия опыта требованиям вакансии

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. В Свердловской области в 2023 году самым частым поводом для отказа в дальнейшем ...09.01.2024 В Свердловской области уровень одобрения микрозаймов за год вырос на 6 процентных пунктов
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В Свердловской области уровень одобрений по заявкам на предоставление микрозаймов в ...21.06.2023 На Среднем Урале на 63% за год снизилась смертность от «прочих причин»
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Свердловской области в 2022 году умерло 59 тыс. 232 человека. За год этот показатель ...01.02.2023 На Среднем Урале доля введенного застройщиками жилья в 2022 году составила 56%
В Свердловской области девелоперами в 2022 году было введено 1,6 млн кв. м. жилья. Это составило 56% от общего объема ...01.02.2023 На Среднем Урале доля введенного застройщиками жилья в 2022 году составила 56%
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. В Свердловской области девелоперами в 2022 году было введено 1,6 млн кв. м. жилья. Это ...