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2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
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11.01.2024

Минфин РФ продаст валюту и золото на 69,1 млрд рублей за три недели

С 15 января по 6 февраля Минфин РФ планирует продавать иностранную валюту и золото на сумму 4,1 млрд руб. в день. Таким образом, общий объем продаж составит 69,1 млрд руб., сообщает пресс-служба министерства.

Вероятно, причиной этого решения стало то, что по итогам декабря 2023 года объем поступивших в бюджет нефтегазовых доходов (130,8 млрд руб.) оказался ниже прогнозируемых на 199,9 млрд руб.

«Данная величина обусловлена корректировкой налогового законодательства в части акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, подачей соответствующих уточненных налоговых деклараций, а также отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений», — пояснила пресс-служба ведомства.
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