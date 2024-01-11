Минфин РФ продаст валюту и золото на 69,1 млрд рублей за три недели

УрБК, Москва, 11.01.2024. С 15 января по 6 февраля Минфин РФ планирует продавать иностранную валюту и золото на сумму ...05.08.2019 Минфин РФ планирует в августе купить валюту по бюджетному правилу на 246 млрд рублей
Минфин РФ планирует с 7 августа по 5 сентября купить валюту по бюджетному правилу на 246,2 млрд руб., говорится в ...05.08.2019 Минфин РФ планирует в августе купить валюту по бюджетному правилу на 246 млрд рублей
УрБК, Москва, 05.08.2019. Минфин РФ планирует с 7 августа по 5 сентября купить валюту по бюджетному правилу на 246,2 ...05.02.2019 Минфин в феврале 2019 года сократит вложения дополнительных нефтегазовых доходов в иностранную валюту
УрБК, Москва, 05.02.2019. Совокупный объем средств, направляемых Минфином в феврале 2019 года на покупку иностранной ...24.01.2019 Банк России купил валюту для Минфина на 15,7 млрд рублей
УрБК, Москва, 24.01.2019. Во вторник, 22 января, ЦБ купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 15,7 млрд ...