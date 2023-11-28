УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:01

На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли почти на 40%

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в ноябре 2023 года выросли на 8,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Цены производителей растениеводческой продукции в регионе за год увеличились на 14,3%, животноводческой — на 7,7%.

Кроме того, в Свердловской области за указанный период на 38,8% поднялись цены производителей свежих куриных яиц в скорлупе, на 26,7% — овощей, на 23,9% — живых сельскохозяйственных птиц, на 15,4% — скота и птицы (в живом весе), а также на 8,1% — свиней.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.11.2023 На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 25%

В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в октябре 2023 года выросли на 4,5% по ...

28.11.2023 На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 25%

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в октябре ...

23.10.2023 На Среднем Урале цены производителей овощей за год выросли на 40%

В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в сентябре 2023 года выросли на 0,9% по ...

23.10.2023 На Среднем Урале цены производителей овощей за год выросли на 40%

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в сентябре ...

21.09.2023 На Среднем Урале цены производителей овощей за год выросли на 35%

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в августе ...

Популярные новости
24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года24.11.2023Татьяна Янтюшева: Исправление исторических ошибок в ЕГРН — одна из ключевых задач Росреестра06.12.2023Эхо коммунальных войн01.12.2023По порядку номеров
Архив новостей
Декабрь 2023 (504)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1