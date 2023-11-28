На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли почти на 40%

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в ноябре 2023 года выросли на 8,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Цены производителей растениеводческой продукции в регионе за год увеличились на 14,3%, животноводческой — на 7,7%.



Кроме того, в Свердловской области за указанный период на 38,8% поднялись цены производителей свежих куриных яиц в скорлупе, на 26,7% — овощей, на 23,9% — живых сельскохозяйственных птиц, на 15,4% — скота и птицы (в живом весе), а также на 8,1% — свиней.