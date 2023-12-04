«СБП биржа» начала готовиться к обмену заблокированных за рубежом российских активов

УрБК, Москва, 04.12.2023. Министерство финансов РФ надеется к концу года увидеть со стороны иностранных инвесторов ...15.06.2023 Власти РФ обсуждают способы обмена заблокированных активов россиян
Власти РФ обсуждают способы обмена заблокированных в стране активов «недружественных» государств на замороженные за ...15.06.2023 Власти РФ обсуждают способы обмена заблокированных активов россиян
УрБК, Москва, 15.06.2023. Власти РФ обсуждают способы обмена заблокированных в стране активов «недружественных» ...20.07.2022 Сумма заблокированных у россиян иностранных акций составляет 320 млрд рублей
УрБК, Москва, 20.07.2022. Сумма заблокированных у российских физлиц иностранных акций составляет 320 млрд руб., ...31.05.2022 ЦБ заблокировал доступ российских инвесторов к части иностранных акций
Банк России заблокировал доступ российских инвесторов к части акций зарубежных компаний. Ограничения коснулись 990 ...