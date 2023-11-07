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07.11.2023

Челябинск возглавил рейтинг городов РФ по приросту стоимости «квадрата» недвижимости в новостройках

УрБК, Челябинск, 07.11.2023. В Челябинске средняя стоимость квартир на первичном рынке жилья в октябре составила 6,2 млн руб. За истекший месяц этот показатель вырос на 11%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Что касается средней цены за квадратный метр жилья в новостройках столицы Южного Урала, в октябре она составила 112,7 тыс. руб., увеличившись за истекший месяц на 11,7%.

При этом Челябинск стал лидером рейтинга по приросту стоимости «квадрата» жилья на первичном рынке среди городов РФ. Кроме него заметно увеличился этот показатель в октябре в Симферополе (+11,1%), Магнитогорске (+11%), Улан-Удэ (+10,1%) и Набережных Челнах (+8,4%).
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