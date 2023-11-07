Челябинск возглавил рейтинг городов РФ по приросту стоимости «квадрата» недвижимости в новостройках

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В Екатеринбурге средняя стоимость квартир на первичном рынке жилья в октябре составила 6,4 млн руб. За истекший месяц ...

В Екатеринбурге средняя стоимость квартир в новостройках за октябрь выросла на 5%

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квартир на первичном рынке жилья в октябре составила ...

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УрБК, Челябинск, 09.08.2023. Средняя цена жилья на первичном рынке недвижимости Челябинска в июле 2023 года составила ...

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УрБК, Челябинск, 11.05.2023. В Челябинске стоимость одного квадратного метра квартир в новостройках составляет 89 тыс. ...