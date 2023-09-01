Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-августе вырос на 12,7%

Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-августе 2023 года составил 3 трлн 658,7 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) этот показатель вырос на 12,7%.