Участники паблик-арт-программы «ЧО» создали метаверс Екатеринбурга

Фото предоставлены пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО»

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Паблик-арт-программа «ЧО» при содействии «Атомстройкомплекса», Президентского фонда культурных инициатив и Уральского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина (ГЦСИ Екатеринбург), а также АНО «Стандарт 2.0» создала виртуальный мир Екатеринбурга с объектами современного арта, местом для творческого нетворкинга, присоединиться к которому может каждый желающий из любой точки мира. Об этом сообщает пресс-служба организаторов арт-программы.Метавселенная фестиваля — один из первых проектов в России, который переносит паблик-арт в трехмерное пространство. Идея принадлежит руководителю паблик-арт-программы «ЧО» Никите Харисову. По его словам, у человечества появилась уникальная возможность соприкоснуться с искусством в трехмерном измерении и без ограничений во времени или пространстве с навигацией, интерактивным обучением, возможностью геймификации опыта. Управляющий проектом Иван Пузырев поддерживает коллегу и говорит, что будущее в Екатеринбурге уже наступило, и перенестись в него можно без всякой регистрации — напрямую через метавселенную фестиваля.Уже скоро в трехмерном пространстве виртуальные гиды будут проводить экскурсии, а художники — презентовать новые работы. А пока у пользователей есть возможность побродить по метавселенной «ЧО» самостоятельно.Метавселенная открывается в браузере и внешне напоминает некогда популярную компьютерную игру The Sims, исполненную в жанре симулятора жизни. Начать свое путешествие по метаверсу Екатеринбурга авторы предлагают с важных для уральской идентичности образов, а именно со скальных останцев, прототипом которых стали Палкинские каменные палатки. Продюсер проекта Илья Полянских называет каменные палатки первыми объектами искусства на Урале. Также начать 3D-путешествие можно со второй ветки метро, которая идет по кольцу и позволяет увидеть объекты «ЧО», созданные за все время его существования. Кроме того, можно заглянуть на поп-ап-ярмарку постеров «Центр передачи энергии» с репликами работ уральских авторов.По словам архитектора пространства Ашота Карапетяна, для многих пользователей это будет новым опытом. А вот для геймеров мир и управление покажутся очень знакомыми, ведь проект собирался на популярном игровом движке. Однако в данном случае есть качественное различие с привычной игрой. Как правило, она имеет конкретный сюжет, а пользователь проходит пространство игры согласно сюжету. В метавселенной «ЧО» человек идет в любом направлении, изучает мир и инсталляции, общается с людьми. Этот виртуальный кусочек мира — продолжение физической реальности, и он работает на решение наших реальных социальных и духовных потребностей.Создатели метавселенной «ЧО» обещают, что она будет постепенно оптимизироваться и пополняться новыми объектами.