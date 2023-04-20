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С начала года в Свердловской области зарегистрировано 9,7 тыс. случаев телефонного мошенничества

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. С начала 2023 года в Свердловской области зарегистрировано 9 тыс. 700 преступлений, связанных с телефонным мошенничеством. Это на 20% больше, чем в аналогичный период прошлого года, рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области Евгений Полупанов.

Ущерб от действий злоумышленников составил 1 млрд руб. Это на 400 млн руб. больше, чем годом ранее. При этом полицейский отметил, что число преступлений и ущерб от них растут ежегодно примерно с 2016 года.

«Основополагающий момент — граждане должны помнить, что в действительности схемы из года в год на самом деле не меняются. Они остаются прежними, только немного модифицируются. Цель у злоумышленников одна — завладеть денежными средствами граждан. То есть вынудить их сказать какую-то персонифицированную информацию о себе: код из sms, какие–то иные банковские реквизиты», — отметил Е. Полупанов.

Эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко добавил, что по стране телефонные мошенники во II квартале похитили 3,5 млрд руб. Это 280 тыс. случаев. Средний размер ущерба — 16 тыс. руб. За весь 2022 год злоумышленники присвоили 14 млрд руб., что на 400 млн руб. больше, чем в 2021 году.
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