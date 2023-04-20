С начала года в Свердловской области зарегистрировано 9,7 тыс. случаев телефонного мошенничества

На Среднем Урале за I квартал текущего года сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 1 тыс. 379 случаев ...20.04.2023 В Свердловской области в январе-марте зафиксировано более 1,3 тыс. киберпреступлений
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. На Среднем Урале за I квартал текущего года сотрудники правоохранительных органов ...22.12.2022 В Свердловской области с начала 2022 года кибермошенники похитили у граждан более 1,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. На Среднем Урале за 11 месяцев текущего года кибермошенники похитили у граждан более ...16.03.2022 В 2021 году телефонные мошенники похитили у свердловчан более 1 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2022. В 2021 году мошенники, совершающие преступления в интернете и с помощью ...27.11.2020 В Свердловской области с начала года в два раза выросло число IT-преступлений
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. В Свердловской области за 10 месяцев 2020 года в два раза к уровню прошлого года ...