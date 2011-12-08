Сбалансированное питание осенью

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Ученые обнаружили бактерии, помогающие обучению

Определенный вид бактерий, безвредных для человека и животных и обитающих в почве, при попадании в организм ...

В бортовом меню ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» стало больше фруктов и овощей

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2010. Специально к открытию летнего туристического сезона Авиакомпания «Уральские авиалинии» ...

ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» ввело специальное постное меню и меню для детей, летящих бизнес-классом

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2010. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» ввело два новых вида питания: детское питание ...