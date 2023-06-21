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Вчера, 18:01

В России принята единая налоговая ставка для работающих дистанционно сотрудников

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о единой ставке НДФЛ в 13-15% для сотрудников, которые работают дистанционно на российские организации в стране или из-за рубежа. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

НДФЛ устанавливается в стандартном размере 13% (при доходах от 5 млн в год — 15%) независимо от статуса налогового резидентства. До принятия закона налоговым агентом, определяющим ставку, выступал работодатель.
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