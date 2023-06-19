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19.06.2023

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов снизился на 0,23%

УрБК, Москва, 19.06.2023. По состоянию на 11.20 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 794 пунктов. С момента открытия торгов 19 июня этот показатель снизился на 0,23%.

Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.

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