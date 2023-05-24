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В Екатеринбурге с 9 по 11 июня закроют парковку на площади 1905 года из-за ярмарки выходного дня

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В Екатеринбурге в связи с проведением ярмарки выходного дня с 9 по 11 июня будет закрыта парковка на площади 1905 года, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Оставлять автомобили на указанном участке будет запрещено с 00.00 пятницы, 9 июня, до 19.00 воскресенья, 11 июня.

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