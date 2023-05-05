В России за май в 2,6 раза увеличились продажи новых легковых автомобилей

УрБК, Москва, 05.06.2023. В России за прошедший месяц в 2,6 раза выросли продажи новых легковых автомобилей. Объем рынка увеличился до 72,2 тыс. штук в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».



По данным аналитиков, первое место среди самых востребованных брендов авто заняла Lada — 22 тыс. 029 шт. (плюс 5%). На втором месте оказалась китайская марка Chery — 7 тыс. 444 шт. Также в пятерку вошли Haval — 7 тыс. 432 шт., Geely — 6 тыс. 690 шт., Kia — 3 тыс. 090 шт.



За апрель в числе моделей в лидерах оказались Lada Granta — 15 тыс. 791 проданная машина (рост в шесть раз), Haval Jolion — 3 тыс. 864 машины (рост в 6,5 раза). Также популярны у россиян Geely Coolray — 3 тыс. 536 автомобилей (рост в восемь раз), Lada Niva Travel — 3 тыс. 210 штук (рост в 3,9 раза), Chery Tiggo 4 Pro — 3 тыс.114 шт.