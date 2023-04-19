Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов снизился на 1,26%

УрБК, Москва, 20.04.2023. По состоянию на 12.00 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 573 пунктов. С момента открытия торгов 19 апреля этот показатель снизился на 1,26%. Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.

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